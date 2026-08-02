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02 августа, 18:39

Политика

ВС РФ поразили порт и суда, используемые для снабжения ВСУ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились беспилотными летательными аппаратами. В акватории Черного моря поражен сухогруз, перевозивший грузы военного назначения.

В порту Николаев под удар попали портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

Ранее ВС РФ ликвидировали два пункта управления беспилотниками ВСУ. Кроме того, операторы беспилотных систем выявили три наземных робототехнических комплекса, которые доставляли материальные средства и боеприпасы к передовым позициям противника. Ударные дроны уничтожили все комплексы.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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