Депутат Свинцов предостерег россиян от оформлений покупок в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объявляется в международный розыск по делу о содействии терроризму, сообщили в ФСБ. Что ему грозит и как это скажется на работе мессенджера и пользователях – в материале Москвы 24.

Причастен к преступлениям?

Фото: legion-media.com/Bestimage/Pierre Perusseau

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявляется в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности, сообщили в ФСБ. За это ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако в базе данных Интерпола информации о розыске бизнесмене пока нет, сообщили РИА Новости.

В ФСБ отметили, что администрация мессенджера не приняла меры по удалению каналов, чатов и ботов, которые спецслужбы Украины используют для подготовки диверсионно‑террористических актов, организации массовых убийств и кибермошенничества в РФ. Это привело к многочисленным жертвам и миллиардным убыткам.

Также Следственный комитет сообщил о возбуждении 15 уголовных дел по фактам вовлечения молодых людей, в том числе несовершеннолетних, в диверсионно-террористическую деятельность через чат-бот сервиса знакомств "Дайвинчик/Leo" в Telegram. По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, украинские спецслужбы использовали площадку для вербовки россиян: злоумышленники под видом девушек вступали в переписку, отправляли фишинговые ссылки, собирали геопозиции, а затем под угрозами и давлением склоняли к совершению терактов и диверсий.

Следственный комитет инициировал блокировку чат-бота. В ведомстве также напомнили, что, согласно статье 31 УК РФ, добровольный и окончательный отказ от преступления освобождает от уголовной ответственности.

Адвокат Владимир Жеребенков предположил, что в ходе расследования Павлу Дурову могут предъявить обвинения и по другим статьям УК РФ. Также основателя Telegram могут заочно арестовать на территории России – это стандартная процедура для запуска процесса экстрадиции. По данным издания "Коммерсант", ходатайство об аресте вскоре рассмотрит Лефортовский районный суд Москвы.

Кроме того, предпринимателя могут признать экстремистом и террористом, допустил адвокат Олег Зернов. В Telegram же пока отреагировали на обвинения только фотографии Дурова, показывающего неприличный жест.

Ранее бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о содействии терроризму. По информации МВД, с 2022 года в России зарегистрировано свыше 153 тысяч преступлений, совершенных с использованием мессенджера Telegram. Из них 33 тысячи связаны с диверсионно‑террористической и экстремистской деятельностью. В числе инцидентов, координировавшихся через платформу, – теракт в "Крокус Сити Холле", убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и девяти высокопоставленных российских военных.

Также с февраля 2026 года Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. В ведомстве пояснили, что платформа создает инфраструктуру, которая позволяет отдельным сервисам незаконно распространять персональные данные российских граждан.

Кроме того, в августе 2024 года Дуров был задержан французскими спецслужбами в аэропорту Ле-Бурже. Местные власти сочли, что несотрудничество Telegram с правоохранительными органами делает его причастным к ряду преступлений – вплоть до терроризма, отмывания денег и наркотрафика. Вскоре Дурова освободили под залог, но оставили под судебным контролем. Ему было запрещено покидать Францию, но в ноябре 2025 года ограничения были отменены. На это решение повлияло идеальное соблюдение бизнесменом всех условий контроля.

В июле 2026 года Дуров был вызван на допрос в рамках продолжающегося расследования. Адвокаты бизнесмена уточнили, что французские следователи до сих пор не предоставили доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения.

Признают экстремистским?

После сообщений, что Павел Дуров объявляется в международный розыск, ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян. К примеру, подросток из Москвы рассказал, что поджег АЗС под угрозой уголовного преследования его родителей со стороны лжесотрудников всевозможных структур.

"Со мной выходил на связь изначально какой-то "представитель кибербезопасности" в Московской области, потом "представитель налогов федеральной службы", потом "майор" и еще "майор ФСБ", – рассказал подросток.





завербованный москвич Дальше со мной связался какой-то "представитель кибербезопасности". Сказал, если я не хочу, чтобы моих родителей посадили в тюрьму за то, что я соучастник терроризма, я должен выполнить то, что мне говорят.

Мотивом поджога кураторы называли якобы имевшее место хищение бензина с последующей отправкой на фронт в пользу украинских вооруженных сил.

Похожая схема была реализована в Ярославской области. Местный житель познакомился с девушкой через "Дайвинчик": она скинула ему какую-то ссылку, парень перевел деньги, а ему сказали, что средства ушли на Украину.

"Это мошенническая схема. Заставили меня купить болгарку, резать линию, опору ЛЭП, а также привлечь моего брата", – сказал задержанный.

На фоне преследования Дурова и вербовки россиян Telegram могут признать в России террористическим ресурсом, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





Андрей Колесник депутат Госдумы Это решать спецслужбам. Думаю, вполне может произойти и такое.

Кроме того, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил телеканалу Москва 24, что на сегодняшний день говорить о восстановлении функционала мессенджера в России не приходится.

"После заявления ФСБ никаких переговоров быть не может. Франция спокойно сотрудничает с Дуровым, он удовлетворяет требования местных правоохранительных органов. Ничего не мешало бы удовлетворить и требования российских правоохранительных органов, но, даже если Дуров захочет, вернуться в правовое поле РФ он не сможет. Мы вынуждены из-за террористической обстановки жестко подходить к анонимным ресурсам, где невозможно найти пользователя и где легкий вход", – сказал он.

Однако дальнейшая судьба мессенджера зависит от того, будет ли Telegram признан экстремистским. Пока мессенджер юридически свободен, но Клименко порекомендовал рекламодателям заранее просчитать все риски и перейти на другие площадки.

Судьба пользователей

В то же время зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов призвал россиян воздержаться от финансовых операций внутри мессенджера до получения официальных комментариев от Роскомнадзора и ФСБ. Речь идет о платных подписках, покупке криптовалюты TON и других транзакциях.

При этом парламентарий отметил в беседе с ТАСС, что у площадки еще есть шанс начать работу в России легально.

"Речь идет именно о признании самого Павла Дурова пособником терроризма, но не самой компании. Поэтому здесь еще, мне кажется, у компании есть все возможности для легальной работы в России", – допустил Свинцов.

При этом адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru подчеркнул, что до признания Telegram экстремистским ресурсом ответственности за оплату подписок нет.

"Но в дальнейшем, безусловно, определенные риски есть, это может стать финансированием экстремистской организации. Поэтому все подписки в итоге отвалятся", – подчеркнул он.

За пользование Telegram в личных целях также никакой ответственности на данный момент не предусмотрено, подчеркнул в разговоре с РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





Александр Хаминский юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Для рядовых пользователей мессенджера в России пока нет прямой угрозы. Если гражданин использует Telegram в личных или деловых целях, не участвуя в обсуждении противоправной деятельности в групповых чатах и не подписываясь на соответствующие каналы, ему ничего не грозит.

Однако он подтвердил, что в случае признания мессенджера экстремистским оплата подписок и другие транзакции могут обернуться серьезными проблемами. Доказать платеж будет довольно просто, так как он прошел со счета конкретного человека, добавил Хаминский.

При этом экстрадиция самого Павла Дурова в Россию маловероятна, заявила телеканалу Москва 24 адвокат Людмила Айвар. Она напомнила, что у бизнесмена есть гражданства Франции и ОАЭ, а эти страны не выдают своих подданных в подобных ситуациях.

"С учетом того, что Павел Дуров не прибудет в Российскую Федерацию (его местонахождение известно, он уведомлен о возбуждении уголовного дела), будет вынесен заочный приговор, который РФ, скорее всего, не сможет исполнить – для этого потребуется экстрадиция для отбывания наказания на территории России", – добавила она.

В приговоре могут быть решены вопросы о взыскании многомиллиардных штрафов, как озвучивает ФСБ. Однако вряд ли эти требования будут выполнены в полном объеме – только за счет имущества Дурова в России, на которое наложен арест, но активов в стране у него "не так много", резюмировала Айвар.

