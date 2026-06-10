Депутат Метелев: Roblox начал тесно сотрудничать с властями РФ

Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать снятие ограничений с платформы Roblox в РФ. Стоит ли ждать ее возвращения и последуют ли этому примеру другие компании, чьи сервисы заблокированы из-за несоблюдения законодательства, разбиралась Москва 24.

Игровые послабления

Минцифры совместно с Роскомнадзором обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к платформе Roblox на территории России.

Отмечается, что финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня. Компания признала, что используемые механизмы защиты несовершеннолетних от опасного контента были неработоспособными.





из заявления Минцифры и Роскомнадзора В результате состоявшихся консультаций российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей.

По словам властей, уже в этом июне платформа запустит систему разграничения доступа к играм по возрастным группам – Roblox Kids и Roblox Select. Корпорация будет обязана бороться с появлением и распространением контента, наносящего ущерб здоровью и развитию несовершеннолетних.





Решение об ограничении доступа к Roblox приняли в декабре 2025 года в связи с массовым распространением экстремистских и террористических материалов. Тогда Роскомнадзор пояснял, что модерация игры не смогла обеспечить безопасность контента, а через несколько дней Roblox заявил , что хочет принять меры для восстановления доступа к игре на территории РФ.

Реакция, которая последовала на новость о возвращении платформы, оказалось разной. Например, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отметил, что разблокировку Roblox можно поддержать, но исключительно при условии добросовестного выполнения норм российского законодательства.

В то же время председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выразила мнение, что для возврата платформы необходимо внедрить родительский контроль. Создателям игры следует взять на себя обязательства по полному исключению деструктивного контента и материалов, подпадающих под категорию 18+. Взрослым также нужно контролировать ресурсы, которыми пользуются дети.

Однако глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина осталась недовольна инициативой. По ее мнению, Roblox формирует игровую зависимость и не приносит детям ничего положительного, сообщает издание "БИЗНЕС Online".





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Вместо того чтобы наших детей втягивать в такого рода игры, мы должны предложить альтернативу. Но, похоже, альтернативы так и не предложили на сегодня.

Депутат высказала мнение, что решение Роскомнадзора разблокировать Roblox является непрофессиональным. Блокировку же она назвала обоснованной и аргументированной.

Привычное взаимодействие

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в беседе с Москвой 24 уточнил, что основную аудиторию Roblox составляют дети, в то время как внутренняя механика ранее позволяла другим участникам платформы совершать противоправные действия. Например, организовывать диверсии и втягивать подростков в деструктивную деятельность.





Артем Метелев председатель комитета Госдумы по молодежной политике Что касается разблокировки, компания Roblox сейчас работает в тесном взаимодействии с отечественными органами власти и согласилась вводить ограничения, связанные с идентификацией пользователей, а также с более жестким контролем за контентом и действиями пользователей. Когда речь идет о безопасности детей, это необходимо.

Парламентарий заявил, что решение, принятое Минцифры и Роскомнадзором, обусловлено здравым смыслом. Дальше нужно будет рассчитывать на аналогичный подход со стороны платформы, добавил он.

При этом эксперт в области игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что при условии выполнения соответствующих требований разблокировка Roblox была ожидаема.

По его словам, российская аудитория многочисленна, и никто из платформ не хочет терять такой заметный сегмент. Тем более что разработчики игр – коммерческие компании, заинтересованные в росте прибыли.





Михаил Пименов эксперт в области игровой индустрии и киберспорта В зависимости от желания и возможности работать с российским рынком не исключено, что и другие игровые платформы последуют этому примеру.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что для пользователей разблокировка Roblox означает прежде всего возобновление официальной поддержки, что исключает использование обходных сайтов для доступа к игре.

"Взаимодействие с разработчиком всегда предпочтительнее, поскольку позволяет получать помощь напрямую", – отметил Пименов.

Однако спрогнозировать, последуют ли примеру Roblox другие зарубежные заблокированные платформы, такие как видеохостинги и социальные сети, пока достаточно сложно, отметил в разговоре с Москвой 24 специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

"Все зависит от решений и политики самих компаний – пойдут ли владельцы и администраторы на сотрудничество. На этот вопрос сейчас невозможно ответить с большой точностью", – объяснил эксперт.

Но учитывая многомиллионную аудиторию в России, компании не захотят терять такое количество клиентов. Однако при потенциальном возвращении организации будут обязаны исполнять все законы, отметил Вакулин.

