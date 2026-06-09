В Госдуме допустили разблокировку Roblox при условии соблюдения законов России

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Разблокировку игровой платформы Roblox в России можно приветствовать, но лишь в том случае, если компания реально будет соблюдать российские законы. Об этом заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский, комментируя в МАХ предложение Минцифры и Роскомнадзора о снятии ограничений.

"Это всегда должна быть, как принято говорить, улица с двухсторонним движением", – сказал депутат.

Боярский пояснил, что подход должен быть взаимным: если сервис действительно готов обеспечивать безопасность пользователей и предпринимать шаги по выполнению требований регуляторов, то это может стать поводом для пересмотра ранее принятого решения.

Доступ к игровой платформе Roblox ограничили в России в декабре 2025 года из-за неэффективной модерации. На площадке распространялась пропаганда наркотиков и суицидального поведения, а несовершеннолетних вовлекали в противоправные действия.

В начале июня компания согласовала с российскими ведомствами необходимые меры для защиты детей от вредной информации, признав прежние технологии неэффективными. В официальном заявлении представители компании сообщили, что ведут диалог с Роскомнадзором и намерены продолжить взаимодействие по мере восстановления доступа к платформе.