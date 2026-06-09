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09 июня, 17:03

Технологии

Минцифры и РКН попросили снять ограничения с Roblox

Фото: ТАСС/Sipa USA/SOPA Images

Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей поддержать снятие ограничений с игровой площадки Roblox в России. Об этом сообщает министерство.

Указывается, что компания Roblox предоставила гарантии "ответственного поведения" на российском рынке. На платформе будет реализован комплекс мер для защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей.

В частности, корпорация признала, что технологии защиты детей до этого были неэффективны. По данным Минцифры, это приводило к тому, что на платформе распространялась пропаганда потребления наркотиков и суицидального поведения, кроме того, несовершеннолетних вовлекали в противоправные действия.

Однако в начале июня с Roblox согласовали необходимые условия, которые защитят российских пользователей игровой онлайн-платформы.

В министерстве подчеркнули, что вместе с Роскомнадзором ведут прямой диалог с операторами зарубежных цифровых сервисов, в том числе с теми, чью деятельность в России ограничили из-за нарушений законодательства.

Доступ к Roblox ограничили в декабре 2025 года. В РКН указывали на то, что платформа неоднократно подтверждала неспособность модерации обеспечить безопасность материалов.

Позднее появилась информация о том, что Roblox планирует временно ограничить работу своих коммуникационных сервисов на территории России. В официальном заявлении представители компании сообщили, что ведут диалог с Роскомнадзором и намерены продолжить взаимодействие по мере восстановления доступа к платформе.

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