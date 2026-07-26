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26 июля, 10:57

Происшествия

Один человек погиб и 13 пострадали из-за непогоды в Ростове-на-Дону

Фото: МАХ/"Александр Скрябин"

В Ростове-на-Дону в субботу, 25 июля, из-за сильного ветра пострадали 13 человек, один погиб. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

"Пострадали 13 человек, 7 госпитализированы, один погиб. Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", – написал Скрябин в MAX.

В городе из-за ливня и шквалистого ветра произошло более 100 происшествий. В первую очередь спасатели убирают с проезжей части и тротуаров стволы и крупные ветки поваленных деревьев. Чистовая уборка будет проведена вторым этапом.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению электроэнергии.

Ранее несколько участков дорог оказались подтоплены в Сочи из-за сильного ливня. Обильные осадки привели к затруднению движения на отдельных улицах.

Особенно сложная ситуация сложилась в Дагомысе, где уровень воды в реке Ире поднялся до опасных значений. Тогда горожанам рекомендовали избегать отдыха рядом с устьями рек, не выходить в горы во время штормового предупреждения, не оставлять авто под деревьями и другими потенциально опасными объектами.

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