ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

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Вооруженные силы РФ в ночь на 26 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удары пришлись по предприятиям ВПК в Киеве, которые занимаются производством, сборкой и хранением беспилотных летательных аппаратов различного назначения, а также комплектующих к ним.

Кроме того, поражены объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области. Эти объекты использовались для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Ранее российская армия поразила на переходном море балкер и три сухогруза, доставлявших военные грузы ВСУ. Также ударами высокоточного оружия воздушного базирования и ударных БПЛА в порту Николаева поражены сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, и катер CV-90.

Помимо этого, бойцы РФ уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области, которые использовались в интересах ВСУ. Для ударов военнослужащие применяли БПЛА "Герань-4 сикер".