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26 июля, 09:43

Безопасность

Мошенники начали обманывать россиян по схеме с "забытой" в банкомате картой

Фото: depositphotos/ilkaydede

Мошенники начали использовать новую схему обмана. Они намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, а затем обвиняют обнаружившего ее человека в краже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"Злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется "владелец" со свидетелями <…> и требует "решить вопрос на месте", – рассказали в пресс-центре.

Кроме того, в МВД зафиксировали еще один "тренд" мошенников – звонки от лжесотрудников банка. Злоумышленники сообщают, что счета якобы заблокированы системой "Антифрод" из-за подозрения в дропперстве.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с угрозами снижения пенсий. Аферисты начали обманывать пенсионеров, угрожая им от имени сотрудников Пенсионного фонда.

Согласно схеме, неизвестный звонит пенсионеру и сообщает, что допущена ошибка в документах. Далее он рекомендует записаться на прием для решения вопроса и перерасчета выплат.

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