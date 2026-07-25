МВД рассказало о мошеннической схеме с угрозами снижения пенсий

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Дистанционные мошенники начали обманывать пенсионеров, угрожая им от имени сотрудников Пенсионного фонда снижением размера пенсии из-за якобы допущенной ошибки в документах, а затем выманивая код под предлогом записи на прием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

По данным ведомства, сначала неизвестный звонит пенсионеру и представляется работником Пенсионного фонда. Он сообщает жертве, что допущена ошибка в документах, которая приведет к снижению размера пенсии, и рекомендует записаться на прием для решения вопроса и перерасчета выплат. Введенный в заблуждение человек называет мошеннику пришедший код.

Спустя время с человеком вновь связываются неизвестные, которые сообщают о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги" и о попытке списать деньги. Затем в схеме появляются лжесотрудники Центробанка и ФСБ, которые показывают поддельные документы о якобы проводимой проверке. Они предлагают снять накопления для "защиты", а потом перевести на "безопасный счет".

В МВД указали, что работники банков и госструктур никогда не просят перевести деньги на счета.

Ранее мошенники начали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду. Обман строится на том, что жертву убеждают отправиться к банкомату, после чего пересылают в мессенджер сгенерированный QR-код или его скриншот.

