В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для доноров костного мозга

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Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили предоставить налоговый вычет не менее 100 тысяч рублей донорам костного мозга. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Александр Ремезков, сообщает РИА Новости.

В настоящее время статус "Почетный донор России" присваивается за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов в определенном количестве. Он предоставляет право на некоторые федеральные и региональные льготы.

Авторы инициативы назвали донорство костного мозга важным, однако для него существенные меры господдержки отсутствуют.

Миронов отметил, что ежегодно в России проводится около 2,5 тысячи операций по пересадке костного мозга.

"По этой причине развитие донорства и его популяризация среди граждан становится важнейшей государственной задачей, и для этого "Справедливая Россия" предлагает ввести специальный налоговый вычет", – указал парламентарий.

Ранее стало известно, что новые правила донорства начнут действовать в России с 1 января 2027 года. Согласие на сдачу крови или ее компонентов, медицинское обследование, обработку персональных данных необходимо будет давать только один раз – перед первой процедурой. Поменяются также правила подачи документов.

