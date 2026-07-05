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05 июля, 22:40

Общество

Новые правила донорства введут в России в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Новые правила донорства начнут действовать в России с 1 января 2027 года. Об этом говорится в документе Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласие на сдачу крови или ее компонентов, медицинское обследование, обработку персональных данных необходимо будет давать только один раз – перед первой процедурой.

Поменяются также правила подачи документов. Их можно будет оформлять в электронном виде, достаточно будет только поставить электронную подпись. Срок их хранения увеличат с 5 до 30 лет на бумажном носителе, до полувека – в электронной базе данных.

Перед первой донацией человека могут один раз попросить пройти экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций.

Кроме того, будет уточнен состав осмотра донора. У него, в частности, намерены измерять температуру тела, артериальное давление, осматривать кожные покровы, измерять массу тела.

Ранее стало известно, что Минздрав намерен собирается обновить стандарт лечения шизофрении. Из списка лабораторных методов исследования уберут определение психоактивных веществ в крови и моче.

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