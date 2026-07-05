Один человек погиб при атаке украинских БПЛА на ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские беспилотники атаковали ЛНР. Один человек погиб, в пяти муниципалитетах удары пришлись на гражданские автомобили. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

"В Кременной украинский БПЛА ударил по легковой машине. К несчастью, несовместимые с жизнью ранения получил 57-летний мужчина", – заявил Пасечник.

Мирный житель погиб за один день до своего дня рождения. Глава ЛНР выразил соболезнования родным мужчины.

Также дрон атаковал легковой автомобиль на участке дороги Счастье – Луганск в районе города Счастье. Ранения получил 46-летний водитель, медики оказывают ему необходимую помощь.

Кроме того, удары пришлись по грузовику частного предприятия в Алчевске, грузовой машине коммунального предприятия в Северодонецке и по легковому автомобилю в Сватово. В результате случившегося никто не пострадал.

Глава Курской области Александр Хинштейн в мессенджере MAX проинформировал, что мужчина получил осколочное ранение голени из-за подрыва трактора на мине. Все произошло в Льговском районе.

Пострадавшему оказали необходимую помощь, он отказался от госпитализации. Специалисты будут наблюдать за его состоянием амбулаторно.

Ранее в ЛНР девять человек госпитализировали в результате удара ВСУ по маршрутному такси в Лисичанске. Еще трое получили амбулаторную помощь на месте.

Атака произошла вечером 2 июля. Также украинские БПЛА ударили по гражданским грузовым автомобилям в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Ранения получил один человек.