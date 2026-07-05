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05 июля, 14:43

Технологии

Сайт, приложение и личный кабинет "Автодора" временно недоступны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт, мобильное приложение и личный кабинет ГК "Автодор" временно недоступны по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Отображение платежей и начислений за проезды актуализируются с задержкой. После восстановления работы сервисов, вся информация будет автоматически синхронизирована и станет доступна", – отметили в компании.

При этом проезд по безбарьерным участкам трасс можно оплатить с помощью транспондера. Его баланс можно пополнить через сервисы банков-партнеров. В настоящее время специалисты работают над восстановлением работы сервисов, добавили в "Автодоре".

Ранее сбой произошел в работе сервисов "Яндекса". За сутки поступило 1,2 тысячи жалоб. Россияне указывали на неполадки в "Яндекс Музыке", "Кинопоиске", "Алисе" и "Яндекс Почте". Позднее в компании заявили, что "Яндекс" восстановил работу.

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