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Появляющиеся в западных СМИ "аналитические материалы", в которых говорится, что Россия может в ближайшие месяцы нанести удар по Польше, являются "ужастиками". Такое мнение высказал представитель Кремля Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам пресс-секретарь президента России, подобных материалов стало слишком много в западной прессе.

В контексте этой темы Песков призвал Польшу задуматься о безопасности мест, где они выпускают БПЛА для Украины, так как именно этими дронами наносятся удары по российским военным.

"И, конечно, в этом ничего хорошего нет. Я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это просто чистая констатация", – подчеркнул представитель Кремля, напомнив, что Минобороны РФ публиковало список предприятий, где европейские страны выпускают дроны, и их адреса.

При этом Песков обратил внимание, что над Киевом висит угроза дезинтеграции, поскольку в Варшаве всегда было много тех, кто хотел бы поживиться территориями Украины. По его словам, не только "горячие головы", но и рассудительные люди в Варшаве до сих пор думают, что большая часть украинских земель является польскими.

"Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной", – добавил пресс-секретарь президента России, комментируя заявления главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого о том, что западные регионы Украины являются "Малопольшей".

Ранее в МИД РФ предупредили о возрастающих стратегических рисках "лобовой сшибки" НАТО и России, последствия которой могут быть катастрофическими. Европейские столицы активно распространяют информацию о "надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности" с РФ.

По информации СМИ, НАТО планирует создать около границы с Россией так называемую автономную зону с сенсорами, БПЛА и дальнобойными средствами поражения. Проект получил название "Сдерживание на восточном фланге" (EFDI).

