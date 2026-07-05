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05 июля, 12:31

Шоу-бизнес

Певица Катя Лель рассказала, что пока не планирует вновь выходить замуж

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Певица Катя Лель рассказала, что пока не намерена снова выходить замуж, хотя и замечает в жизни некие знаки, будто намекающие на скорое замужество.

"Вы знаете, как говорят: "Боженька все слышит. Никогда не говори "никогда". Поэтому я говорю: "Я пока не готова, я не знаю", – отметила музыкант в беседе с РИА Новости.

Певица ранее состояла в отношениях с продюсером Александром Волковым. Пара была вместе восемь лет, но в итоге рассталась. Позднее она познакомилась с бизнесменом Игорем Кузнецовым и уже через две недели вышла за него замуж.

В 2009 году у супругов родилась дочь Эмилия. Брак продлился 18 лет. О разводе стало известно в 2023 году. В настоящее время, по словам самой Лель, ее сердце не свободно.

Ранее сообщалось, что телезвезда и модель Иоланда Хадид выйдет замуж в третий раз. СМИ писали, что она приняла предложение руки и сердца от девелопера недвижимости Рэндалла Кендрика. Информация о том, как долго пара общается, не раскрывается.

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