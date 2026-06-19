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19 июня, 16:48

Шоу-бизнес

Оливия Уайлд допустила, что официально никогда не была замужем за итальянским принцем

Фото: кадр из сериала "Доктор Хаус"; режиссеры – Грег Яйтанс, Деран Сарафян, Дэвид Стрейтон; производство – Bad Hat Harry Productions, Heel & Toe Films, Moratim Produktions

Американская актриса Оливия Уайлд вспомнила свой брак с итальянским принцем Тао Русполи. Звезда сериала "Доктор Хаус" заявила в подкасте Call Her Daddy, что их союз мог быть официально недействительным, передает "Газета.ру".

Уайлд и сын итальянского князя связали себя узами брака в 2003 году во время фестиваля Burning Man.

"Документы были оформлены в Лос-Анджелесе человеком, которого мы нашли в интернете, поэтому мы подписали бумагу, которая, вероятно, недействительна", – сказала она.

По ее словам, она почти сразу пожалела о заключении брака. При этом сам поступок казался ей безумным и романтичным. Спустя семь лет пара рассталась. Уайлд вспомнила, что все произошло достаточно мирно. По ее мнению, они с бывшем супругом просто стали находиться "на разных этапах жизни".

Позже она находилась в отношениях с актером Джейсоном Судейкисом. У них есть дочь Дейзи и сын Отис. Однако артисты разошлись в 2020 году.

Ранее американская певица и актриса Дженнифер Лопес опровергла слухи, что она встречается с актером Бреттом Голдстином. Вместе они сыграли в фильме "Служебный роман". По словам Лопес, ей регулярно приписывают романы с коллегами по работе.

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