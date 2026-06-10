Ева Лонгория встретилась с бывшим мужем спустя 15 лет после развода

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Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", актриса Ева Лонгория удивила поклонников тем, что встретилась с бывшим мужем баскетболистом Тони Паркером. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети артистки.

Экс-супруги вместе участвовали в съемках кулинарного шоу. Актриса опубликовала их совместный снимок. На кадре бывшие муж и жена лучезарно улыбаются.

Поклонники актрисы положительно отреагировали на общий снимок. Фанаты удивились и назвали публикацию фото неожиданным сюрпризом. Другие написали, что время может залечить любые раны.

Звезда сериала и баскетболист были женаты 7 лет. Об их расставании стало известно в 2010 году. Тогда артистка написала трогательное заявление, однако ходили слухи о том, что спортсмен изменил ей с их общей подругой. Тем не менее, по данным СМИ, Лонгория и Паркер смогли сохранить хорошие отношения.

Ранее стало известно, что певица Ариана Гранде разорвала отношения со своим бойфрендом актером Итаном Слейтером. Журналисты выяснили, что пара пришла к этому решению еще несколько месяцев назад. При этом бывшие возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения и поддерживают друг друга.