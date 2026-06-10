График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 11:22

Шоу-бизнес

Ева Лонгория встретилась с бывшим мужем спустя 15 лет после развода

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/evalongoria

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки", актриса Ева Лонгория удивила поклонников тем, что встретилась с бывшим мужем баскетболистом Тони Паркером. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети артистки.

Экс-супруги вместе участвовали в съемках кулинарного шоу. Актриса опубликовала их совместный снимок. На кадре бывшие муж и жена лучезарно улыбаются.

Поклонники актрисы положительно отреагировали на общий снимок. Фанаты удивились и назвали публикацию фото неожиданным сюрпризом. Другие написали, что время может залечить любые раны.

Звезда сериала и баскетболист были женаты 7 лет. Об их расставании стало известно в 2010 году. Тогда артистка написала трогательное заявление, однако ходили слухи о том, что спортсмен изменил ей с их общей подругой. Тем не менее, по данным СМИ, Лонгория и Паркер смогли сохранить хорошие отношения.

Ранее стало известно, что певица Ариана Гранде разорвала отношения со своим бойфрендом актером Итаном Слейтером. Журналисты выяснили, что пара пришла к этому решению еще несколько месяцев назад. При этом бывшие возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения и поддерживают друг друга.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика