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03 июня, 11:36

Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес опровергла слухи о романе с Бреттом Голдстином

Фото: Getty Images/Netflix/Gonzalo Marroquin

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес опровергла слухи о романтических отношениях с коллегой по фильму "Служебный роман" Бреттом Голдстином. Об этом она сообщила на шоу Today, передает "Газета.ру".

Ведущая Саванна Гатри поинтересовалась у Лопес и Голдстина, действительно ли они встречаются. Актриса обратила внимание, что ей приписывают романы каждый раз, когда она с кем-то снимается в кино. Она подчеркнула, что не состоит в отношениях с Голдстином. Последний согласился с ее высказыванием.

Ранее СМИ писали, что актер Орландо Блум стал тайно встречаться с моделью Луизой Леммель. Их видели вместе в Швейцарии, когда они остановились отделе в Цюрихе.

По словам инсайдера, актер живет в Лос-Анджелесе, а модель – в Нью-Йорке. Они не могут часто видеться, но постоянно находятся на связи.

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