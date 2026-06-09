TMZ: Ариана Гранде и Итан Слейтер расстались после трехлетнего романа

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Певица Ариана Гранде разорвала отношения со своим бойфрендом актером Итаном Слейтером. Они расстались спустя три года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на таблоид TMZ.

По некоторым данным, пара приняла это решение еще несколько месяцев назад. Однако бывшие возлюбленные сохраняют хорошие отношения и поддерживают друг друга.

О романе Гранде и Слейтера стало известно в 2023 году. Певица рассталась тогда с супругом Далтоном Гомесом, а Итан оставил жену Лили Джей.

Последняя написала статью в издании The Cut. По ее словам, она переехала в Великобританию в 2022 году, когда ее супруг работал с Гранде над мюзиклом "Злая". Джей заявила, что никогда не думала, что ее брак распадется, "по крайней мере не из-за новых отношений мужа со знаменитостью".

Тем временем Гранде готовится выпустить этим летом новый альбом. СМИ написали, что он никак не будет связан с разрывом. В композициях нет отсылок к ее роману со Слейтером.

Информация о возможном разрыве певицы с актером появлялась еще в ноябре 2025 года. Тогда на премьере второй части мюзикла "Злая" было видно, что звезда не обнимает бойфренда и как будто игнорирует его. При этом возникли слухи, что Гранде увлеклась актером Аароном Тейлором-Джонсоном.