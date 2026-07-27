Специалисты центров "Мои документы" ежедневно помогают москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

День работника центров госуслуг отмечают в России 27 июля. В эту дату заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и главный специалист флагманского центра госуслуг в Юго-Западном округе Екатерина Ячикова рассказали о работе офисов "Мои документы" и помощи горожанам, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сотрудники центров ежедневно решают широкий круг задач: заказывают справки, оформляют выплаты и документы, записывают горожан к врачу, помогают стать участниками проекта "Московское долголетие", настраивают доступ к электронной медицинской карте. Кроме того, специалисты встречают посетителей в медицинских учреждениях, проводят обучающие курсы, работают гидами на выставках и администраторами городских проектов.

По словам Раковой, создание сети "Мои документы" полностью изменило подход к оказанию государственных услуг в столице.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что создание центров "Мои документы" – это культурная революция. Мы полностью поменяли философию оказания государственных услуг в столице. Специалисты центров госуслуг – это люди с уникальными компетенциями, для которых искренний сервис стал неотъемлемой частью профессии", – заявила она.

Одним из ярких примеров профессионализма стала история Екатерины Ячиковой. В этом году она представляет Москву на Всероссийском конкурсе "Лучший многофункциональный центр России" и уже вышла в финал в номинации "Лучший универсальный специалист". В своей повседневной работе женщина консультирует посетителей, принимает и проверяет документы, оформляет заявления, контролирует сроки оказания услуг и взаимодействует с профильными ведомствами.

Особое внимание Екатерина уделяет помощи пожилым людям, которые пострадали от мошенников. Она отметила, что пенсионеров нужно поддержать и объяснить, что им делать дальше.

"Например, установить запрет на выдачу кредитов и сделки с недвижимостью, восстановить доступ к порталу госуслуг, отправить запросы в кредитные организации, написать заявление в полицию. Одна посетительница, которой мы помогли обезопасить себя от мошенников, привела потом своих подруг, соседей и родственников, чтобы им оказали такую же услугу", – рассказала Ячикова.

Сама она переехала в Москву из Челябинской области. Проработав 13 лет в сфере ипотечного кредитования, увидела вакансию в центре госуслуг, прошла собеседование и приступила к стажировке. По ее словам, работа позволяет постоянно учиться новому, развивать профессиональные навыки. Главное для нее – помогать людям.

В качестве примера Екатерина привела историю супругов, которые пришли подавать заявление на выплаты к 65-летию совместной жизни. Обоим уже исполнилось по 90 лет, но они сохранили бодрость и интерес к жизни. Специалист предложила им участвовать в торжественной церемонии чествования юбиляров в центре московского долголетия. Пара с радостью согласилась и заодно записалась на занятия проекта.

"Такие истории дают очень много вдохновения, и в дальнейшем мне хотелось бы участвовать в развитии проектов, которые помогут сделать центры госуслуг еще более удобными и комфортными", – поделилась Ячикова.

Ранее Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг Москвы с профессиональным праздником. Он отметил, что специалисты офисов "Мои документы" каждый день помогают жителям оформлять государственные услуги и решать различные вопросы.

Мэр столицы поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм, чуткость и искренность. Также он пожелал всем удачи и крепкого здоровья.