27 июля, 18:17Политика
ВС РФ нанесли удары по портам Одессы, Черноморска и Николаева
Фото: MAX/"Минобороны России"
Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием и дронами.
В порту Одессы поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Они, по данным министерства, предназначались для обеспечения Вооруженных сил Украины.
В порту Черноморска под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначенными для ВСУ. В порту Николаева поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.
Ранее Минобороны России сообщало об ударе по автомобильному мосту через реку Локню в районе населенного пункта Уланово Сумской области. Его нанесли экипажи Воздушно-космических сил.
Атака была произведена четырьмя осколочно-фугасными авиабомбами ФАБ-250-270 с универсальными модулями планирования и коррекции. Ведомство отметило, что переправа активно использовалась украинской армией.
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