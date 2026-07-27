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27 июля, 18:17

Политика

ВС РФ нанесли удары по портам Одессы, Черноморска и Николаева

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием и дронами.

В порту Одессы поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Они, по данным министерства, предназначались для обеспечения Вооруженных сил Украины.

В порту Черноморска под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначенными для ВСУ. В порту Николаева поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.

Ранее Минобороны России сообщало об ударе по автомобильному мосту через реку Локню в районе населенного пункта Уланово Сумской области. Его нанесли экипажи Воздушно-космических сил.

Атака была произведена четырьмя осколочно-фугасными авиабомбами ФАБ-250-270 с универсальными модулями планирования и коррекции. Ведомство отметило, что переправа активно использовалась украинской армией.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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