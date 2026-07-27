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27 июля, 13:48

Политика

ВКС России уничтожили используемый ВСУ мост в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по автомобильному мосту через реку Локню в районе населенного пункта Уланово Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры объективного контроля.

Как уточнили в ведомстве, переправа активно использовалась подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атака была произведена четырьмя осколочно-фугасными авиабомбами ФАБ-250-270 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено полное разрушение моста, что существенно нарушило логистические возможности подразделений противника в данном районе", – добавили в министерстве.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. Целями стали предприятия в Киеве, занимающиеся производством, сборкой и хранением дронов, а также объекты инфраструктуры в порту Черноморск, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения.

До этого бойцам российской армии удалось поразить две пусковые установки украинского берегового ракетного комплекса "Нептун-2". Удары были нанесены в 25 километрах северо-западнее Одессы. В этой же операции были ликвидированы транспортно-заряжающая машина и батарея "Нептуна-2".

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