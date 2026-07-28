Пенсионер зарезал соседа и закопал его в своем огороде в Нижегородской области

Фото: MAX/"ГУ МВД России по Нижегородской области"

В селе Гагино Нижегородской области задержали 78-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 50-летнего соседа. Об этом сообщили в МВД региона.

С заявлением о пропаже родственника обратилась 72-летняя пенсионерка, которая рассказала, что несколько дней назад ее сын ушел из дома и не вернулся.

Тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый мешок, с колото-резаной раной на шее, было найдено во время поисковых мероприятий на границе одного из земельных участков на улице Ленина. Подозреваемый был задержан в тот же день.

Он признался, что во время распития спиртного между ним и потерпевшим произошла ссора. Во время нее он ударил оппонента в шею, из-за чего потерпевший скончался на месте. Для того чтобы скрыть преступление, злоумышленник завернул тело в мешок, после чего закопал его.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в подмосковном Пушкине задержали женщину, подозреваемую в убийстве супруга. Предварительно, во время ссоры 47-летняя фигурантка ударила 52-летнего мужа ножом в область ключицы, от чего пострадавший скончался на месте.

