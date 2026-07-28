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28 июля, 15:35

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РЕН ТВ: подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти растлевал девятилетнюю племянницу

Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти растлевал девятилетнюю племянницу – СМИ

Фото: sledcom.ru

В отношении подозреваемого в убийстве 12-летней Миланы в Ленинградской области возбудили еще несколько уголовных дел из-за растления племянницы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, подозреваемый Федор Мехнин с 2021 года совершал действия сексуального характера в отношении родственницы супруги. На тот момент девочке было девять лет. Кроме того, сестра жены подозреваемого, как утверждает собеседник, знала о происходившем с ее несовершеннолетней дочерью.

Жена Мехнина также знала о его нездоровом интересе к детям, сообщил источник. По ее словам, странное поведение супруга вызывало у нее подозрения, однако подтверждений своим догадкам она не находила. Женщину планируют проверить на полиграфе.

Также, по данным РЕН ТВ, с 2008 года Мехнин искал на дороге попутчиц, после чего увозил их в безлюдные места. Предварительно, его жертвами могли стать не менее 10 женщин. Кроме того, источник сообщил о трех любовницах мужчины за время брака.

Ранее Мехнина задержали по подозрению в убийстве 12-летней Миланы в Тосненском районе Ленинградской области. Девочка ушла с территории СНТ "Захожье-5" 2 июля и отправилась в лес за грибами, однако домой не вернулась. Ее тело обнаружили 3 июля в лесополосе. Правоохранители вскоре задержали ранее судимого местного жителя.

Мужчина признал вину. В ходе следственных действий он рассказал, где находятся улики, подтверждающие его причастность к преступлению. Правоохранители также осмотрели автомобиль, в котором подозреваемый находился в момент убийства. Мехнина заключили под стражу до 3 сентября, расследование продолжается.

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