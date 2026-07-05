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05 июля, 12:52 (обновлено 05.07.2026 15:59)

Происшествия

Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти заключен под стражу

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО до 3 сентября Федора Мехнина, который обвиняется в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

На заседании суда мужчина рассказал, что женат, детей у него нет. Кроме того, Мехнин был предпринимателем.

12-летнюю девочку, которая 2 июля ушла с участка СНТ "Захожье-5" Тосненского района и не вернулась домой, нашли на следующий день убитой в лесу в Ленобласти.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве. 4 июля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве девочки. Им оказался ранее судимый за разбой местный житель 1984 года рождения.

Злоумышленник пытался скрыться за границей с помощью железнодорожного транспорта. У мужчины во время задержания было изъято более 1 миллиона рублей, которые он снял с банковского счета после расправой над девочкой. Свою вину в совершении преступления он признал.

По версии следствия, мужчина стал угрожать ножом девочке для того, чтобы она выполнила действия сексуального характера. Однако несовершеннолетняя оказала сопротивление, в результате чего злоумышленник нанес ей не менее 29 ударов ножом в шею и заднюю поверхность грудной клетки.

После этого мужчина взял рюкзак, накинул лямку на шею девочки, и начал давить на нее до тех пор, пока несовершеннолетняя не перестала подавать признаки жизни. Ребенок умер на месте происшествия.

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