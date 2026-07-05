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05 июля, 10:08

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе до вечера 5 июля из-за грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до вечера 5 июля из-за грозы, дождя и усиления ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать на территории Москвы до 18:00, а по области – до 21:00.

По прогнозам синоптиков, днем в воскресенье, 5 июля, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, а в Подмосковье – от 18 до 23 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба. Ночью температура в столице понизится до плюс 14 градусов, по области – до плюс 11 градусов. В Гидрометцентре РФ также сообщали, что дожди с грозами сохранятся в Москве и Подмосковье до конца текущей недели.

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