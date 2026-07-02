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02 июля, 09:17

Общество

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 4–6 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве с 4 по 6 июля. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в столице ожидается до 43 миллиметров осадков – четыре ведра воды на метр площади. При этом показания термометров снизятся: в сумерках будет от 14 до 17 градусов, а в середине дня – от 19 до 22 градусов.

Похолодание прогнозируется уже 3 июля после прохождения холодного атмосферного фронта с грозами и ливнями. Температура воздуха ночью составит 18–21 градус, отметил Тишковец.

"Днем постепенно распогодится, по югу Подмосковья – в зоне атмосферного фронта – сохранится вероятность ливней и гроз", – уточнил специалист.

Он добавил, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, благодаря чему жара спадет, на максимальном термометре будет до 25–28 градусов.

До 18:00 2 июля в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Воздух в городе может прогреться до 31 градуса. Кроме того, в городе объявили желтый уровень погодной опасности в связи с высоким риском пожаров. Предупреждение будет актуально до 19:00 3 июля.

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