Женщина погибла при атаке БПЛА на Астраханскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жительница Енотаевского округа Астраханской области погибла в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом в MAX сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

Он уточнил, что дрон попал в частный дом, в котором на тот момент находились женщина и ее сын-подросток. Несовершеннолетний не пострадал.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшей. Он поручил администрации района предоставить семье временное жилье, а также пообещал оказать материальную помощь.

По словам Бабушкина, целью ударов ВСУ стали промышленные предприятия и гражданские объекты региона. Атаку по предприятиям удалось отразить, ущерба нет. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий.

Ранее ВСУ атаковали гипермаркет "Галактика" в Енакиеве ДНР, после чего он загорелся. Огонь распространился на площади 8 тысяч квадратных метров, торговый комплекс оказался полностью уничтожен. Пострадали двое сотрудников гипермаркета.

