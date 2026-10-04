04 октября, 08:09Транспорт
Аэропорт Шереметьево начал обслуживание рейсов по согласованию
Фото: depositphotos/joyfull
Московский аэропорт Шереметьево начал принимать и отравлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала. Из-за этого возможны изменения в расписании полетов, пассажирам рекомендовали проверять статус рейса с помощью онлайн-табло авиагавани.
"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – добавили в Росавиации.
Ранее Сергей Собянин сообщил о девяти сбитых БПЛА на подлете к столице. В воскресенье, 4 октября, средства ПВО нейтрализовали шесть беспилотников около 01:21, еще три – примерно в 07:41. На местах падения фрагментов аппаратов работают экстренные службы.
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