Аэропорт Шереметьево начал обслуживание рейсов по согласованию

Фото: depositphotos/joyfull

Московский аэропорт Шереметьево начал принимать и отравлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала. Из-за этого возможны изменения в расписании полетов, пассажирам рекомендовали проверять статус рейса с помощью онлайн-табло авиагавани.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – добавили в Росавиации.

Ранее Сергей Собянин сообщил о девяти сбитых БПЛА на подлете к столице. В воскресенье, 4 октября, средства ПВО нейтрализовали шесть беспилотников около 01:21, еще три – примерно в 07:41. На местах падения фрагментов аппаратов работают экстренные службы.