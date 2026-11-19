Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 21 по 30 ноября в Шанхае пройдет Фестиваль московских игр. Иностранные пользователи получат возможность познакомиться с разработками столичных студий до их официального релиза в Китайской Народной Республике (КНР), сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Московские компании представят в Китае около 20 проектов в разных жанрах – от приключений до головоломок. В рамках фестиваля запланированы деловые встречи с местными издателями и дистрибьюторами, участие в международной отраслевой выставке и открытые тестирования игр в компьютерных клубах", – рассказала Сергунина.

Например, китайским игрокам предложат погрузиться в сюжет сказки, вдохновленной балетом, побывать внутри операционной системы и найти затерянный город на Алтае. Помимо этого, в рамках крупнейшей выставки WePlay Expo столичная команда представит ИИ-платформу для проектирования и тестирования игровых систем до выхода на рынок.

Финалом фестиваля станет онлайн-марафон, в котором примут участие резиденты Московского кластера видеоигр и анимации и их коллеги из КНР. Им предстоит разработать прототипы по заданным параметрам. Такой формат даст возможность специалистам из двух стран пообщаться, обсудить разные подходы в создании игр и наладить профессиональные контакты.

Город продвигает продукцию столичных представителей индустрии на международном рынке с помощью программы "Московский видеоигровой экспорт". Ранее предприниматели побывали в Бразилии, Малайзии и Сингапуре.

На прошлой неделе в метро Шэньчжэня начал курсировать поезд, посвященный российской столице. Его запустили в рамках цикла мероприятий "Московские сезоны". Также в программу вошли показ коллекций столичных дизайнеров, гала-концерт "Магия русского балета", мультимедийное шоу с участием Шэньчжэньского симфонического оркестра и многое другое.

Ранее Сергунина отмечала, что Китай занимает место в тройке лидеров среди стран – импортеров продукции из Москвы. Для компаний, заинтересованных в работе на этом направлении, город организовал комплексную поддержку.

Предприниматели могут воспользоваться обучением, консультациями экспертов, профильными грантами и возможностью представить продукцию на крупнейших международных выставках. С июля 2021 года по июль 2026 года при участии Московского экспортного центра было подписано порядка 630 контрактов.

