19 ноября, 12:23Спорт
Международная федерация боулинга отменила ограничения для российских спортсменов
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Международная федерация боулинга (IBF) отменила ограничения для российских и белорусских спортсменов на официальных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Федерации боулинга России.
По ее данным, официальное письмо о снятии ограничений уже поступило.
"Только сегодня мы получили официальное письмо от Международной федерации боулинга о снятии всех ограничений по участию наших и белорусских спортсменов", – говорится в сообщении.
Ранее Федерация бокса России отказалась от участия в первенстве Европы в хорватском Порече в связи с позицией министерства туризма и спорта Хорватии, касающейся выступления россиян. Также отказ связан с невыдачей виз членам российской делегации.
Генсекретарь федерации Александр Беспутин подчеркнул, что решение Хорватии в первую очередь повлияло на их болельщиков, так как они потеряли возможность увидеть вживую "восходящих звезд мирового бокса".