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Международная федерация боулинга (IBF) отменила ограничения для российских и белорусских спортсменов на официальных соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба Федерации боулинга России.

По ее данным, официальное письмо о снятии ограничений уже поступило.

"Только сегодня мы получили официальное письмо от Международной федерации боулинга о снятии всех ограничений по участию наших и белорусских спортсменов", – говорится в сообщении.

Ранее Федерация бокса России отказалась от участия в первенстве Европы в хорватском Порече в связи с позицией министерства туризма и спорта Хорватии, касающейся выступления россиян. Также отказ связан с невыдачей виз членам российской делегации.

Генсекретарь федерации Александр Беспутин подчеркнул, что решение Хорватии в первую очередь повлияло на их болельщиков, так как они потеряли возможность увидеть вживую "восходящих звезд мирового бокса".