Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Билеты на ледовые площадки в парках, скверах и на набережных разных округов Москвы стали доступны в сервисе "Мосбилет". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Одной из площадок станет каток в кинопарке "Москино": он начнет принимать гостей с 5 декабря. Ледовую площадку разместят на "Соборной площади". Здесь снимали исторические проекты "Государь" и "Александр I", сказку "Чудо-юдо" и комедийный сериал "Казачок-2".

Оформление катка подчинят теме кинематографического волшебства. Новичкам на льду помогут профессиональные инструкторы. Для малышей подготовили игрушки-опоры, которые сдают в аренду.

В сервисе также доступны билеты на катки в парке "Сокольники", музее-заповеднике "Царицыно" и на Северном речном вокзале. Жители и гости столицы смогут посетить каток на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское", "Серебряный лед" в Измайловском парке и каток с искусственным льдом в саду "Эрмитаж".

"Для комфортного отдыха посетителей на большинстве катков в наших парках предусмотрены теплые раздевалки, камеры хранения, пункты проката и заточки коньков, а также зоны отдыха", – отметил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Для катания снова будет работать каток на Северном речном вокзале. Ледовое пространство займет большую часть парковой зоны, а его площадь составит более 9 тысяч квадратных метров. Одновременно там смогут находиться около 1,5 тысячи посетителей.

Для гостей оборудовали теплые павильоны, где можно переодеться и оставить вещи. Там же работают пункты проката коньков и дополнительного инвентаря. Для детей подготовили брендированный инвентарь, а на льду им будут помогать персонажи московского транспорта Метроша, Электробусик и Речкин.

В районах города готовят катки с искусственным льдом. Перед открытием площадку проверяют по чек-листу, а комиссия оценивает готовность – каток считается пригодным только после этих процедур.

Ранее сообщалось, что 95-й ледовый сезон стартует в Парке Горького 4 декабря. Каток откроют балом-маскарадом, тема сезона – "Театральный каток". Пространство поделят на девять тематических зон, а в центре поставят праздничную ель высотой 30 метров. Интерактивная театральная программа будет идти каждые выходные начиная с 5 декабря.