Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В этом году в Южном административном округе Москвы благоустроили 145 дворов на средства от платных парковок, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Работы прошли во всех 16 районах округа. Больше всего дворов обновили в Чертанове Северном – 20, Чертанове Центральном – 18, Нагатинском затоне и Нагатине-Садовниках – по 15, в Нагорном – 14.

Специалисты отремонтировали спортивные и детские площадки, обустроили места отдыха со скамейками и клумбами, озеленили территории, проложили новые пешеходные дорожки и обновили асфальт на тротуарах и проезжей части.

"Все средства от оплаты уличных парковок ежегодно авансом направляют на благоустройство дворов по всему городу", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За прошлый год во всех округах города обновили свыше тысячи придомовых территорий. В текущем году на эти цели выделили 15,8 миллиарда рублей, и в частности за счет этих средств комплексно благоустроили дворы на юге столицы, добавил вице-мэр.

Ранее в ЮАО отремонтировали 42 улицы. Общая площадь обновленных пространств составила порядка 1,7 миллиона квадратных метров. В частности, специалисты привели в порядок улицы Красного маяка и Бакинскую, Харьковский и Востряковский проезды.