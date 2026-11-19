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Жильцы могут добиваться компенсации, если засор канализации привел к затоплению квартиры и повреждению отделки, мебели или другого имущества. Об этом изданию "Абзац" рассказал юрист Ярослав Остапенко.

При засоре в общедомовой канализации ответственность, как правило, несет управляющая компания. По словам эксперта, именно она должна следить за состоянием общих труб и их обслуживанием.

Чтобы взыскать средства, пострадавшему нужно вызвать аварийную службу, добиться составления акта с причинами аварии и перечнем повреждений, а также снять фото и видео. Он вправе требовать оплату восстановительного ремонта, испорченных вещей, экспертизы и юридических услуг, пояснил юрист. Если виновата УК, можно также рассчитывать на компенсацию морального вреда и потребительский штраф.

Если засор произошел по вине конкретного жильца, ущерб возмещает он. Фиксированного размера компенсации нет, добавил Остапенко, отметив, что сумма зависит от подтвержденного ущерба.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что при затоплении квартиры из-за протечки крыши нужно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу и оперативно составить акт. После этого нужно сфотографировать или снять на видео последствия инцидента: мокрые стены, испорченную мебель или залитый пол.