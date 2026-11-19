Фото: MAX/"Минтранс России"

Сотрудник ЦППК, ветеран СВО Иван Шагаев стал лауреатом новой номинации XIII Национальной премии "Формула движения" – его признали лучшим работником транспорта России. Об этом рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом ЦППК Екатерина Устинова.

Награждение лауреатов прошло 18 ноября 2026 года на форуме "Транспорт России – 2026". Шагаев получил награду за системную работу по профессиональной адаптации, обучению и трудоустройству участников спецоперации. Отмечен и его вклад в наставничество, корпоративную культуру, взаимопомощь и просветительскую работу по безопасности.

Как отметила Устинова, основным направлением деятельности Шагаева стала программа интеграции. Участникам СВО помогали обучиться, трудоустроиться и адаптироваться на работе. Кроме того, они получали социальную поддержку и юридическую помощь.

По ее словам, Шагаев придерживается модели "равный – равному" и помогает ветеранам стать наставниками. Таким образом новые члены команды быстрее вовлекаются в работу, а доверие в коллективе повышается.

В ЦППК Шагаев с 2020 года работал машинистом электропоезда. В начале 2024-го он добровольцем отправился на СВО, был ранен, а в 2025 году вернулся к работе. В 2026-м он стал ведущим специалистом сектора по работе с обучающимся персоналом.

По инициативе Шагаева ЦППК одной из первых среди компаний транспортной отрасли начала выпускать методические материалы и практические примеры, в которых рассказывается об успешном трудоустройстве военнослужащих.

Кроме того, он помогает бойцам СВО осваивать новые профессиональные навыки: координирует обучение и дополнительное образование в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры", помогает выбрать необходимую программу и сопровождает при обучении.

На занятиях по основам безопасности для учащихся школ Шагаев рассказывает об опыте, который получил на работе и на поле боя. Он также занимается шахматами и картингом вместе с другими участниками спецоперации.

За вклад в трудоустройство бойцов и соцподдержку Шагаев получил медаль участника СВО и медаль "За укрепление боевого содружества".

Ранее в столице определили лучших пожарных в рамках городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера". Участники прошли тест и продемонстрировали физические навыки. Первое место занял сотрудник пожарно-спасательного отряда № 214 Александр Чиботарь.

