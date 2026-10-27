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27 октября, 09:19

Общество

В Москве начался прием заявок на соискание XXIII Премии города в области медицины

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве начался прием заявок на соискание XXIII Премии города в области медицины. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В столице действует научная программа московской медицины – единая система поддержки исследований и разработок, охватывающая весь цикл научных открытий: от идеи до применения в реальной клинической практике.

Город отмечает лучшие медицинские проекты и создает условия для их дальнейшего развития, внедрения и масштабирования. Разработки лауреатов интегрируются в систему столичного здравоохранения, становясь частью повседневной медицинской практики.

Конкурс помогает найти и поддержать специалистов, которые внедряют изменения по ключевым направлениям развития здравоохранения: инновации, цифровизация, искусственный интеллект и новые методы лечения. Награда присуждается за оригинальные работы, способствующие развитию медицинской науки, повышению качества помощи и внедрению современных технологий в клиническую практику.

Заявки могут подать коллективы научных, медицинских и образовательных организаций, а также профессиональные сообщества, занимающиеся научно-исследовательской работой. Эксперты оценят инновационность проектов, их преимущества перед существующими решениями, результаты применения в московском здравоохранении, использование новых научно-технических подходов, наличие патентов и лицензий, а также влияние на качество медицинской помощи.

Лучшие коллективы авторов получат денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей. С подробной информацией об условиях участия и порядке подачи заявки можно ознакомиться на сайте НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента.

Ранее в Москве подвели итоги седьмого конкурса на соискание премии мэра Москвы "Новатор Москвы". Участники представили свои разработки в разных направлениях – от креативных индустрий и промышленности до благоустройства и строительства.

Эксперты выбрали 36 победителей и призеров. В этом году число заявок на участие превысило 1,7 тысячи. Проанализировав технологичность, научную новизну и экономический потенциал проектов, члены жюри выделили 180 самых перспективных – вдвое больше, чем в 2025-м.

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