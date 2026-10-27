В "Мосбилете" рассказали, как рождается новая постановка Театра Олега Табакова

Фото: театр Олега Табакова

В Театре Олега Табакова приступили к репетициям "Обыкновенной истории" по роману Ивана Гончарова. Инсценировку произведения подготовил Виктор Розов, режиссером-постановщиком стал Севастьян Смышников, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для Смышникова это третья режиссерская работа в театре. До нее он выпустил документальную драму "Позывной Тишина" и водевиль "Нежное сердце" по произведению Владимира Соллогуба – легкую комедийную пьесу с музыкой, песнями и танцами. "Позывной Тишина" построен как монолог-исповедь, за эту постановку режиссер получил "Золотую маску" в номинации "Драматический театр. Малая форма".

Глвную роль Александра Адуева репетирует Артем Малахов, его дядю Петра Ивановича Адуева играет заслуженный артист России Евгений Миллер. По замыслу постановщика, контраст между наивным, полным надежд племянником и сдержанным, много повидавшим дядей становится смысловым стержнем спектакля.

Изначально Смышников готовился сам исполнять главную роль. Однако после разговора с художественным руководителем театра Владимиром Машковым стало ясно, что он возьмется за постановку в качестве режиссера. Перечитав роман, Смышников увидел в нем не привычный сюжет о смене эпох и не классический спор "отцов" и "детей", а историю человека, всю жизнь уверенного в собственной правоте и однажды осознавшего, что все, во что он искренне верил, оказалось ложью.

При этом драма не превращается в тяжелую мораль: в постановке немало тонких комедийных штрихов, которые помогают говорить о серьезном без пафоса.

"Я с детства знаком со всеми процессами театра: смотрел и рабочие варианты постановок, и репетиционные", – вспоминает Смышников.

На профессиональную сцену он впервые вышел примерно в восемь лет – у него была небольшая роль без текста. После девятого класса, в 15 лет, поступил в Театральную школу Олега Табакова, где учился на актера, а на третьем курсе открылась режиссерская грань.

"За удовольствием владеть телом, речью и голосом на сцене стоит много работы. Я не из тех, кому все достается легко", – говорит режиссер.

С "Обыкновенной историей" связана и история самого театра. В 1966 году Олег Табаков сыграл Александра Адуева в "Современнике" в постановке Галины Волчек. Ради этой роли он пошел против рекомендаций врачей: в 29 лет на фоне репетиций перенес тяжелый инфаркт, но вернулся к работе и позже был удостоен Государственной премии СССР. В 1990-м Табаков сам поставил "Обыкновенную историю" на сцене театра-студии на Чаплыгина – сегодня это историческая сцена Театра Олега Табакова.

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