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27 октября, 09:37

Культура

Московский театр кукол представит музыкальную "Снежную королеву" с ледовой сценой

Фото: Московский театр кукол

Московский театр кукол 31 октября представит музыкальный спектакль "Снежная королева" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Постановка продолжит серию музыкальных спектаклей театра, подведомственного столичному департаменту культуры, сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Главной особенностью спектакля станет ледовая сцена, на которой Кай и Герда будут танцевать на коньках. В постановке сохранят знакомый сюжет сказки, но расскажут его современным театральным языком – с помощью кукол, масок, музыки и подвижной мультимедийной сценографии.

История начнется с коварного замысла Тролля. Зрителям расскажут о верности обещанию, смелости и готовности пройти долгий путь ради близкого человека, а также о том, как настоящее тепло может оказаться сильнее холода.

Режиссером спектакля выступила лауреат премии "Золотая маска" Наталья Пахомова. Либретто и текст подготовил Алексей Гончаренко, стихи написала Нина Малыгина, музыку – Иван Болгов. Создатели стремились сохранить персонажей и сюжетные повороты оригинальной сказки, показав путь Герды, которая отправляется спасать Кая.

Гончаренко отметил, что некоторые роли объединят в рамках одного актерского состава: например, Бабушку и Атаманшу будет играть одна актриса. По замыслу автора, это поможет показать разные проявления любви – от трогательной заботы до всепоглощающего чувства. Отношение к одиночеству Герды также будет различаться: вороны ей сочувствуют, а Тролль злорадствует, наблюдая, как она идет одна.

"Для меня сегодня важна тема оценки собственных сил и самоопределения. Так, и Герда, и Снежная королева хотят, чтобы Кай остался именно с ней, но и у него остается право выбора", – рассказал Гончаренко.

В спектакле сыграют Иван Федосеев, Михаил Коханов, Яков Роткин, Антон Чалыш, Оксана Ильчук, Ангелина Данченкова, Юрий Матвейцев, Александр Туренко, Людмила Мартьянова и другие артисты. Постановка рассчитана на зрителей старше шести лет.

Премьерный показ состоится 31 октября в 12:00. Также спектакль можно будет посмотреть 14 ноября, 19 и 27 декабря.

Тем временем Музей Победы подготовил программу ко Дню народного единства. 4 ноября вход в музей будет бесплатным, гостей ждут выступления артистов, мультимедийная экспозиция, экскурсии с музыкальным сопровождением и творческие занятия. В 12:00 в зале Полководцев выступят сводный хор "Московского долголетия", Московский казачий хор и Олег Газманов, а в 17:00 – объединение "Хоросапиенс".

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