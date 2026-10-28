Вспышки класса М могут произойти на Солнце 28–29 октября

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Вспышечная активность Солнца пока остается низкой, однако 28 и 29 октября не исключены вспышки класса М. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН подтвердили, что на Солнце и Земле продолжается "зеленая полоса". По данным ученых, за последние 30 часов на поверхности звезды зарегистрировали лишь одну вспышку класса С.

Ранее исследователи предупредили, что 29 и 30 октября Землю накроет очередная волна геомагнитных возмущений.

Согласно их расчетам, скорость солнечного ветра увеличится не более чем до 600 километров в секунду, что примерно на 50% выше нормальных показателей. Однако этого обычно недостаточно для перехода в "красную зону".