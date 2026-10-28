"Мосбилет" приглашает в Музей космонавтики на цикл фортепианных концертов

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Музей космонавтики проведет цикл фортепианных концертов. Программы объединят классическую музыку с темой освоения космоса, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости узнают, какие идеи сближают творчество великих композиторов и покорение космического пространства. Исполнителем и ведущим станет пианист Виталий Попов. Посещение возможно по входному билету в музей, его можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Концерт "Музыка космических высот" пройдет 4 ноября. Он построен вокруг диалога творческого и космического миров. Зрителям расскажут о композиторах, создателях ракет и космонавтах. Отдельная тема – общие для музыки и космонавтики стремление к совершенству и чувство ритма. Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Ференца Листа, Исаака Альбениса и Сергея Рахманинова.

21 января 2027 года состоится "Музыка для Главного". Концерт посвящен 120-летию со дня рождения Сергея Королева – основоположника практической космонавтики. Музыкальная программа отразит культурные интересы и эпоху конструктора. Публика услышит сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, Шопена, Петра Чайковского, Исаака Дунаевского и Тихона Хренникова.

Завершит цикл "Музыка полета" 8 апреля 2027 года. Тема концерта – движение, преодоление пространства и стремление к новым открытиям. Попов исполнит произведения Бетховена, Листа, Модеста Мусоргского и Георгия Свиридова.

Программы рассчитаны на широкую аудиторию. Их будет интересно слушать любителям классической музыки и космонавтики, семьям с детьми, студентам творческих и технических специальностей.

Ранее на "Мосбилете" началась вторая волна регистрации на события культурно-образовательной акции "Ночь искусств", которая пройдет 3 и 4 ноября. В этом году к акции присоединятся Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова, "Цифровое деловое пространство", а также культурные пространства "Тон-центр" и "Воробьевы Холл".