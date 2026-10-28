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28 октября, 13:10

Происшествия

Жителю Петербурга предъявили обвинение в убийстве женщины и ребенка

Фото: MAX/"Следком"

В Санкт-Петербурге 40-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, включая малолетнего, а также в покушении на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Установлено, что 23 октября в доме на улице Комиссара Грушко между обвиняемым и матерью его бывшей сожительницы возникла ссора, после чего он несколько раз ударил ее и своего двухлетнего сына молотком по голове. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Затем злоумышленник дождался, пока домой вернется 32-летняя мать ребенка, и напал на нее с молотком и ножом. Решив, что потерпевшая мертва, он вышел из квартиры и запер входную дверь на ключ. Однако женщина пришла в сознание и смогла выбраться на улицу через окно, так как квартира располагалась на первом этаже.

Надеясь скрыть следы преступления, обвиняемый вернулся на место происшествия. Он планировал поджечь квартиру, однако довести задуманное до конца не смог и скрылся.

На допросе обвиняемый признал вину в полном объеме и подтвердил показания в ходе проверки на месте преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее рассказала подруга пострадавшей, мужчина часто проявлял агрессию. Для безопасности ребенка женщина пригласила к себе жить мать и старалась не оставлять мальчика наедине с отцом.

По данным СМИ, незадолго до убийства злоумышленник вернулся из Курской области и предложил женщине расстаться, однако продолжил жить в ее квартире. После совершения преступления он скрывался в поселке Дружная Горка Ленинградской области, где и был задержан.

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