28 октября, 13:19Происшествия
Хулиган в Коломне избил сожительницу и соседа, а затем потребовал себе скорую помощь
Фото: MAX/"Росгвардия. Московская область"
В Коломне сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего местного жителя, который напал на сожительницу и соседа, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Московской области.
По данным ведомства, мужчина ранее был судим за торговлю наркотиками. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Дзержинского: росгвардейцы патрулировали территорию и быстро прибыли на место.
Выяснилось, что житель Коломны и его спутница распивали алкоголь. Ссора за столом переросла в рукоприкладство, женщина выбежала на лестничную клетку, однако мужчина последовал за ней.
"Когда на помощь пострадавшей пришел сосед, дебошир напал и на него", – говорится в сообщении.
Соседу он нанес несколько ударов кулаком по голове. При задержании мужчина лег на асфальт и потребовал вызвать ему скорую помощь. Прибывшая бригада не нашла причин для госпитализации, после чего дебошира доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Ранее суд столицы арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на пассажира в переходе станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро. Злоумышленник ударил пострадавшего кулаком по голове несколько раз, а также ранил его канцелярским ножом. Потерпевшему была оказана медицинская помощь.