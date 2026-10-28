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28 октября, 13:19

Происшествия

Хулиган в Коломне избил сожительницу и соседа, а затем потребовал себе скорую помощь

Фото: MAX/"Росгвардия. Московская область"

В Коломне сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего местного жителя, который напал на сожительницу и соседа, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, мужчина ранее был судим за торговлю наркотиками. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Дзержинского: росгвардейцы патрулировали территорию и быстро прибыли на место.

Выяснилось, что житель Коломны и его спутница распивали алкоголь. Ссора за столом переросла в рукоприкладство, женщина выбежала на лестничную клетку, однако мужчина последовал за ней.

"Когда на помощь пострадавшей пришел сосед, дебошир напал и на него", – говорится в сообщении.

Соседу он нанес несколько ударов кулаком по голове. При задержании мужчина лег на асфальт и потребовал вызвать ему скорую помощь. Прибывшая бригада не нашла причин для госпитализации, после чего дебошира доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее суд столицы арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на пассажира в переходе станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро. Злоумышленник ударил пострадавшего кулаком по голове несколько раз, а также ранил его канцелярским ножом. Потерпевшему была оказана медицинская помощь.

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