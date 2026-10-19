Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 18:02

Происшествия

В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на пассажира в переходе метро

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в нападении на пассажира в переходе станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Об этом заявила столичная прокуратура.

По данным ведомства, злоумышленник, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений напал на пассажира. Он нанес мужчине несколько ударов кулаком по голове, а также ударил его канцелярским ножом. 31-летнему потерпевшему причинены телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь.

После нападения злоумышленник скрылся, но вскоре его установили и задержали. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Мерой пресечения стало заключение под стражу. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре столичного метрополитена.

Ранее в столице задержали иностранца, напавшего на пожилого мужчину в метро. Злоумышленником оказался гражданин африканского государства 1996 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Читайте также


происшествиятранспортметрогород

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика