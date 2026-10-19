В Москве арестовали мужчину, напавшего с ножом на пассажира в переходе метро

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в нападении на пассажира в переходе станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Об этом заявила столичная прокуратура.

По данным ведомства, злоумышленник, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений напал на пассажира. Он нанес мужчине несколько ударов кулаком по голове, а также ударил его канцелярским ножом. 31-летнему потерпевшему причинены телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь.

После нападения злоумышленник скрылся, но вскоре его установили и задержали. Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Мерой пресечения стало заключение под стражу. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре столичного метрополитена.

Ранее в столице задержали иностранца, напавшего на пожилого мужчину в метро. Злоумышленником оказался гражданин африканского государства 1996 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.