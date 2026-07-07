Задержан мужчина, разбивший стекло кабины дежурного на станции метро "Крылатская"

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в вандализме на станции метро "Крылатская". Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Находясь на станции Арбатско-Покровской линии, неизвестный разбил стекло кабины дежурного, расположенной перед подъемом на эскалатор. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".

Личность злоумышленника удалось установить при помощи записей с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали на Варшавском шоссе. Им оказался ранее судимый 42-летний москвич. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее неизвестный разбил установленное в кабине лифта зеркало на станции метро "Петровский парк". Задержанный признался, что на момент преступления находился в нетрезвом состоянии. Незадолго до этого он поссорился с подругой, после чего нанес несколько ударов ногой по зеркалу, чтобы выместить злость. Установлено, что 33-летний мужчина ранее уже был судим.

