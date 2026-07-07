Пожар на юге Санкт-Петербурга локализован на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: МАХ/"МЧС Санкт-Петербурга"

Пожар на юге Санкт-Петербурга локализован, сообщает пресс-служба городского главка МЧС России.

"В 08:44 пожар локализован, отказ номеру 3 (категория сложности пожара по пятиуровневой шкале. – Прим. ред.), работа по номеру 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", – уточнили в ведомстве.

Возгорание в двух ангарах произошло утром 7 июля во Фрунзенском районе города. Пожару присваивали третий ранг из-за угрозы распространения огня на соседнее строение и проблем с водоснабжением.

Позднее возгорание распространилось на 2 тысячи "квадратов". Для тушения пламени задействовали 39 человек и 8 единиц техники.