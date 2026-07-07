Собянин: силы ПВО уничтожили еще три БПЛА на подлете к Москве

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Силы ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил глава города.

С вечера 6 июля до утра 7-го числа в направлении столичного региона было выпущено более 430 вражеских беспилотников. Большая часть из них ликвидирована на дальних подступах. Кроме того, 39 украинских дронов нейтрализованы на подлете к Москве.

На фоне этого в столичном авиаузле ввели ограничения. В частности, аэропорты Внуково и Шереметьево принимали и выпускали самолеты по согласованию с соответствующими органами. Позднее меры отменили, однако они до сих пор действуют в Жуковском и Домодедово.