Временные ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

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Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что с воздушной гавани сняты все ограничения на прием и отправку рейсов.

При этом сохраняются временные ограничения в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Авиагавани обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

В Росавиации предупредили, что данные меры, введенные для обеспечения безопасности, могут привести к изменениям в расписании рейсов. Актуальная информация об изменениях отображается на онлайн-табло воздушной гавани.