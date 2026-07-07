Минпросвещения РФ отменило домашние задания для первоклассников

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С 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения РФ.

Ведомство исключило из норм пункт, допускавший суммарную нагрузку на выполнение домашней работы в объеме одного часа в день. Теперь формулировка однозначна: задавать уроки на дом первоклассникам запрещено полностью.

До этого момента действовали методические рекомендации, разработанные по поручению министерства Институтом стратегии развития образования. Они предписывали вводить домашние задания для первоклассников постепенно, ограничивая время их приготовления одним часом.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ планирует утвердить новый стандарт обучения в 10–11-х классах, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов.