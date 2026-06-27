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27 июня, 03:57

Общество

Глава Минпросвещения РФ анонсировал изменения в школьных кабинетах

Фото: depositphotos/fabian19

Министерство просвещения РФ продолжает работу по созданию единого образовательного пространства, в рамках которой в ближайшие два года школы получат современное оборудование для изучения естественных наук и творческих дисциплин. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, уже в 2026 году масштабное обновление материально-технической базы затронет кабинеты физики, изобразительного искусства и музыки более чем в 22 тысячах учебных заведений.

Кравцов подчеркнул, что закупка необходимых средств обучения и воспитания будет производиться за счет целевых субсидий, а перечень школ формировался исходя из принципа адресной поддержки наиболее нуждающихся учреждений.

Он отметил, что эта инициатива реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и нацелена на выравнивание условий получения образования по всей стране. Планируется, что следующий этап программы будет завершен в 2027 году – тогда современной техникой и пособиями оснастят классы математики, химии и биологии.

Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения РФ подготовит новые учебники по всем школьным предметам. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников.

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