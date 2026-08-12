Свыше 200 электробусов поколения А5 появится в Москве до конца года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

До конца года в Москву поставят более 200 электробусов поколения А5, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С 2025 года в парки Мосгортранса поступают электробусы КамАЗ-52222 поколения А5. В этом году приходят машины с новой технологией зарядки от станций с пантографами инвертированного типа", – рассказал Ликсутов.

Он уточнил, что в этом году в парки Мосгортранса уже поступило более 100 машин КамАЗ-52222. Всего в столице сейчас более 540 таких электробусов.

В целом электробусы начали поступать в Москву с 2018 года. Они доставляют пассажиров к станциям рельсового каркаса, а также к социальным, культурным и спортивным объектам. С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации.

В таких электробусах есть адаптивное освещение салона, увеличенный передний указатель маршрута. Запас хода также вырос, при этом вес машины остался прежним. Замена одного автобуса на электробус ежегодно сокращает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн.

Ранее электробусы поколения А5 вышли на маршрут № 409 в столичном районе Вешняки. Они останавливаются около станции метро "Выхино", платформ Выхино и Новогиреево МЦД. Это позволяет жителям близлежащих районов быстро добираться до главных транспортных узлов, мест отдыха, школ и поликлиник.

